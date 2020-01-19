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أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد

الأحد 19/يناير/2020 - 08:51 م
أردوغان
أردوغان
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقد خلال قمة برلين بشأن ليبيا.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد،:"أردوغان كان ينظر إلى الرئيس السيسي بحقد وسواد، ونظراته بتكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر"، مردفا "نظرات أردوغان بتكشف هو موجوع أد إيه".

وأضاف: "أردوغان كان منبوذا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج".

وانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر برلين بشأن الازمة الليبية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة، ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد ١٩ يناير.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

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