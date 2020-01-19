كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في قمة الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



هدف محمد صلاح الثاني جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد مرتدة لليفربول و تمريرة طولية من أليسون فى إتجاه المنطلق محمد صلاح ليستلم الكرة ويسددها بين اقدام الحارس ديفيد دي خيا.



وعقب تسجيل صلاح الهدف الثاني خلع محمد صلاح قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.



وكان الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول جاء بالدقيقة 14، من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية.



و يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بعد الفوز اليوم على مانشستر يونايتد، علمًا بأنه له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما تجمد رصيد اليونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.