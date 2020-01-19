محمد صلاح يضيف مانشستر يونايتد لـ ضحاياه.. وفريقان في البريميرليج لم يسجل فيهما

قاد الفرعون المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول ، فريقه للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين ، وذلك في ديربي إنجلترا في قمة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 93 بعد هجمة مرتدة بدأها أليسون بيكر حارس مرمى الريدز ، لينفرد صلاح بمرمى ديفيد دي خيا حامي عرين المانيو ، ويسكنها في شباكه، محرزًا هدفه الحادي عشر في الدوري ، وهو الأغلى ، لأنه استطاع أخيرًا فك النحس الذي لازمه أمام مانشستر يونايتد منذ قدومه للبريميرليج.



محمد صلاح استطاع هز شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي، حيث واجه صلاح المانيو في 6 مباريات ، مباراة مع تشيلسي وكان جالسًا على مقاعد البدلاء، و5 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لم يستطع فيها هز الشباك أو صناعة أي أهداف على الأقل ، بالإضافة لتغيبه عن مباراة الدور الأول بسبب الإصابة ، لكنه تمكن أخيرًا من هز شباك الشياطين الحمر في مباراة اليوم.



ورفع صلاح عدد الفرق التي تمكن من هز شباكها في الدوري الإنجليزي لـ 22 فريقًا ، ويبقى فريقان فقط واجههما صلاح لم يتمكن من هز شباكهما في الدوري الإنجليزي ، وهما شيفيلد يونايتد ، وسوانزي سيتي الذي يتواجد في دوري الدرجة الأولى البريميرشيب.