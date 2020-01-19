AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على مشاركته بمؤتمر برلين حول ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقوفه إلى جانب الشعب الليبي من أجل بناء مستقبل مثمر، دون وجود أي تدخل أو عنف خارجي. 

وكتب بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حوار مثمر في برلين اليوم مع نظرائي ركز على إيجاد حل سياسي في ليبيا". 

وأضاف بومبيو: "نقف إلى جانب الشعب الليبي من اجل عمله على إيجاد مستقبل آمن، خالي من العنف والتدخل الأجنبي".

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن جميع المسئولين الذين حضروا قمة برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية، اتفقوا على وضع خريطة سياسية بشأن ليبيا.

وأضافت في مؤتمر عقب انتهاء القمة: "هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية في ليبيا، وليس هناك من فرصة للحل العسكري لأن ذلك سيزيد من معاناة الشعب الليبي".

وتابعت: "جميعنا متفقون على احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومتفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، كما أن المؤتمر قدم إسهما كبيرا لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا".

واستطردت: "الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 + 5 بشأن ليبيا، وتم الاتفاق على تكليف لجنة عسكرية ببحث وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظاهرة صوتية.. أردوغان يستعدي دول المنطقة ليرضي التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا.. سارق النفط وقاتل الأبرياء في سوريا.. أكبر ممول للإرهاب.. وحفتر: تركيا طرف في الحرب لا وسيط يتمتع بالنزاهة

للقاء خليفة حفتر.. وزير الخارجية الألماني يصل بنغازي في زيارة عاجلة

رسالة طيبة.. ميركل تعلق على مشاركة حفتر بمؤتمر برلين عن ليبيا

بين آمال حل الأزمة ومخاوف استغلالها.. ماذا يحمل مؤتمر برلين لـ ليبيا وشعبها؟

وزير الخارجية الأمريكي يشدد على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت ليحدد الشعب الليبي مصيره

ترشيحاتنا

معطر الجو وطلاء الأظافر.. 4 عادات نفعلها يوميا تسبب سرطان الثدي

محمد صلاح يفك عقدة الفرق الكبرى ويضرب مانشستر يونايتد بالهدف الثاني

أرجو الدعاء من القلب.. ريهام سعيد: عندي أهم قضية في حياتي النهاردة

فينالدوم يتردد عليها.. ليفربول يخصص غرفة صلاة لـ محمد صلاح وساديو ماني

زلزال الغردقة.. ما هو حزام الزلازل وهل دخلت مصر فيه؟

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جاكت أسود وورد أحمر.. مي سليم بإطلالة كلاسيكية تبهر جمهورها

معطر الجو وطلاء الأظافر.. 4 عادات نفعلها يوميا تسبب سرطان الثدي

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟