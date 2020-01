وزير الخارجية الأمريكي يعلق على مشاركته بمؤتمر برلين حول ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقوفه إلى جانب الشعب الليبي من أجل بناء مستقبل مثمر، دون وجود أي تدخل أو عنف خارجي.

وكتب بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حوار مثمر في برلين اليوم مع نظرائي ركز على إيجاد حل سياسي في ليبيا".

وأضاف بومبيو: "نقف إلى جانب الشعب الليبي من اجل عمله على إيجاد مستقبل آمن، خالي من العنف والتدخل الأجنبي".

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن جميع المسئولين الذين حضروا قمة برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية، اتفقوا على وضع خريطة سياسية بشأن ليبيا.

وأضافت في مؤتمر عقب انتهاء القمة: "هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية في ليبيا، وليس هناك من فرصة للحل العسكري لأن ذلك سيزيد من معاناة الشعب الليبي".

وتابعت: "جميعنا متفقون على احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومتفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، كما أن المؤتمر قدم إسهما كبيرا لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا".

واستطردت: "الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 + 5 بشأن ليبيا، وتم الاتفاق على تكليف لجنة عسكرية ببحث وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل".

