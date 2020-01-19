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اقتصاد

تقليص إنتاج حقلي نفط الشرارة والفيل في ليبيا بعد إغلاق خط أنابيب

الأحد 19/يناير/2020 - 11:01 م
تقليص إنتاج حقلي
تقليص إنتاج حقلي نفط الشرارة والفيل
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وكالات
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها اليوم الأحد إنها قلصت الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل بعد أن أغلقت قوات تعمل تحت قيادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين.

وأضافت في البيان: ”تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن أفرادا من حرس المنشآت النفطية الذي يعمل تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أغلقوا خط أنابيب الحمادة-الزاوية، مما اضطر المؤسسة إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل“.

ويبلغ إنتاج حقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميًا، بينما ينتج حقل الفيل نحو 70 ألف برميل يوميًا. وتسيطر جماعات موالية للجيش الوطني الليبي على الحقلين، وينظر إلى خطوة إغلاق الحقول والموانئ النفطية على أنها أسلوب للضغط قبيل «قمة برلين».

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن أي إغلاق قد يسفر عن تأثير دائم.
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