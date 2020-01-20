التعليم: اليوم إجازة من جميع الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الاثنين إجازة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من الامتحانات، لتزامن هذا اليوم مع عيد الغطاس الخاص بالإخوة المسيحيين.





وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عقد أي امتحانات لأي من الصفوف الدراسية المختلفة اليوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020، لنفس السبب.





جدير بالذكر أن امتحانات الصف الاول الثانوي كانت بدأت السبت 11 يناير 2020 ومن المقرر أن تنتهي الخميس 23 يناير 2020 .





أما عن امتحانات الصف الثاني الثانوي، فكانت بدأت يوم 11 يناير 2020، ومن المقرر أن تنتهي الاربعاء 22 يناير 2020.



