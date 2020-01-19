10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل

منذ دخولها القصر الملكي في ٢٠١٨ تألقت ميجان ميركل زوجة الأمير البريطاني هاري بالعديد من استايلات المختلفة والأزياء الفخمة، حيث سيطرت ميجان على خطوط الموضة في بريطانيا منذ ارتباطها بهاري .





وتحتوي خزانة ميجان ميركل على العديد من الاستايلات المختلفة، بين الكاجوال و الفساتين والاستايل الكلاسيك، كما أنها تنوع في الألوان بين الفواتح والغوامق .





أزياء ميجان ميركل الشتوية تعتمد بشكل رئيسي على المعطف الشتوي الطويل الأنيق الذي يسهل تنسيقه مع العديد من القطع.





وظهرت ميجان ميركل خلال العامين الماضيين بالعديد من الاستايلات المختلفة منها البليزر الكاروهات الأنيق مع البنطال الأسود و حساء شتوي هاف بوت، وهو استايل مناسب للعمل كما ظهرت ميجان باستايل المعطف القصير مع غلقه و تزيينه بالحزام على الخصر ، وحذاء بكعب عال، وهو استايل يمكنك تنسيقه بسهوله للعديد من المناسبات ، كالعمل أو الخروج ليلا.



