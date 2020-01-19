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رياضة

الدوري الإيطالي .. روما يهزم جنوى بثلاثية خارج أرضه

الأحد 19/يناير/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق روما الفوز خارج أرضه على مستضيفه جنوى، اليوم الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الكالتشيو.

سجل روما هدفين متتاليين عبر سينيجيز أوندير ودافيدى بيراسكى لاعب جنوى بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقتين 6 و 44، بينما سجل هدف جنوى جوران بانديف فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى، أضاف إدين دجيكو ثالث أهداف فريق روما، فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

رفع روما رصيده للنقطة 38 فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد جنوى عند 14 نقطة، فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذى يتصدره فريق يوفنتوس برصيد 48 نقطة.
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