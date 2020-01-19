الكرملين ينشر صورة السيسي وبوتين وميركل وماكرون خلال اجتماع مغلق في برلين

نشر قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يترأس اجتماعا مغلقا جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر برلين للوصول إلى اتفاق بشأن الأزمة الليبية المقام في ألمانيا.



وأوضح الكرملين عبر صفحته الرسمية، أن العديد من قادة العالم شاركوا في المؤتمر الذي عقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين وكان أبرزهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ورئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي ، وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، رئيس الاتحاد الأفريقي مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد ، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية.



كما حضر المؤتمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.



كانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية اختتمت اعمالها مساء اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة.