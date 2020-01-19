AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعود من جديد.. ترامب يفكر في موعد إعلان بنود صفقة القرن

الأحد 19/يناير/2020 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت مصادر في الإدارة الأمريكية إلى موقع أكسبوس الأمريكي عن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن عرض بنود صفقة القرن قبل انتخابات إسرائيل في 3 مارس، خلال أيام.

وقالت المصادر إن إعلان ترامب عن بنود صفقة القرن قبل عقد الانتخابات التشريعية في إسرائيل، قد يدعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة، وفي حالة تأخره عن الإعلان عنها في الوقت الحالي، قد تتعطل بسبب إنشغال ترامب بحملته الانتخابية.

وكانت هناك مداولات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بين مستشاري ترامب المكلفين بهذا الأمر، إلا أن الموقع قال إن ترامب نفسه لم يجرِ مناقشة مع فريقه حول ما إذا كان سيقدم الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية أم لا.

وأشارت المصادر إلى أن قرار ترامب بشأن موعد عرض صفقة القرن سيتوقف على عدة عوامل وهي:

*اخر التطورات بشأن مساءلته أمام الكونجرس الأمريكي

*سيتم تحديد الموقع عقب اللقاءات التي ستجمع ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، وعدد من قادة المنطقة والعالم في قمة دافوس هذا الأسبوع.

*يتوقع سفر جاريد كوشنر من دافوس إلى القدس المحتلة يوم الأربعاء، من أجل لقاء نتنياهون وخصمه السياسي بيني جانتز، من أجل مناقشة صفقة القرن.

وتابع الموقع أن نتنياهو يريد من البيت الأبيض تقديم الخطة من أجل تحويل تركيز حملته بعيدًا عن قضايا الفساد، فيما يريد جانتز من البيت الأبيض أن ينتظر وقد جادل بأن إطلاق صفقة القرن قبل الانتخابات سيكون بمثابة تدخل انتخابي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يدعم إسرائيل بـ 4 قرارات غير مسبوقة.. أولها إعلان القدس عاصمة للكيان.. وآخرها شرعنة مستوطنات الاحتلال.. رفض أوروبي وعربي للقرار الأخير.. ومجلس الأمن يناقش اعتراف واشنطن

صحيفة أمريكية تكشف مصير صفقة القرن

باتت ضئيلة جدا.. صحيفة أمريكية تكشف مدى نجاح صفقة القرن

بعد انفصالهما في 2008 | سيدة كانت سببا في زواج إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر | فمن هي؟

مهندس صفقة القرن في مهمة جديدة| تعرف عليها

تصريح خطير لـ ترامب في حال فشلت صفقة القرن

ترشيحاتنا

تركيا تسرق غاز وبترول قبرص.. أردوغان يرسل سفينة تنقيب جديدة في شرق المتوسط

عاد في غير موعده.. زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل شقته في المعصرة.. تفاصيل

بالصور .. انهيار لبنى عبد العزيز في عزاء ماجدة الصباحي

بعد إحراز أول أهدافه في مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا فخر العرب

توجه إلى المطار.. أردوغان يغادر قمة برلين بشكل مفاجئ

الأهلي والمقاولون | لحظة انفعال عماد النحاس على حكم المباراة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور