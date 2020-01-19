تعود من جديد.. ترامب يفكر في موعد إعلان بنود صفقة القرن

كشفت مصادر في الإدارة الأمريكية إلى موقع أكسبوس الأمريكي عن اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قراره بشأن عرض بنود صفقة القرن قبل انتخابات إسرائيل في 3 مارس، خلال أيام.



وقالت المصادر إن إعلان ترامب عن بنود صفقة القرن قبل عقد الانتخابات التشريعية في إسرائيل، قد يدعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة، وفي حالة تأخره عن الإعلان عنها في الوقت الحالي، قد تتعطل بسبب إنشغال ترامب بحملته الانتخابية.



وكانت هناك مداولات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بين مستشاري ترامب المكلفين بهذا الأمر، إلا أن الموقع قال إن ترامب نفسه لم يجرِ مناقشة مع فريقه حول ما إذا كان سيقدم الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية أم لا.



وأشارت المصادر إلى أن قرار ترامب بشأن موعد عرض صفقة القرن سيتوقف على عدة عوامل وهي:



*اخر التطورات بشأن مساءلته أمام الكونجرس الأمريكي



*سيتم تحديد الموقع عقب اللقاءات التي ستجمع ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، وعدد من قادة المنطقة والعالم في قمة دافوس هذا الأسبوع.



*يتوقع سفر جاريد كوشنر من دافوس إلى القدس المحتلة يوم الأربعاء، من أجل لقاء نتنياهون وخصمه السياسي بيني جانتز، من أجل مناقشة صفقة القرن.



وتابع الموقع أن نتنياهو يريد من البيت الأبيض تقديم الخطة من أجل تحويل تركيز حملته بعيدًا عن قضايا الفساد، فيما يريد جانتز من البيت الأبيض أن ينتظر وقد جادل بأن إطلاق صفقة القرن قبل الانتخابات سيكون بمثابة تدخل انتخابي.