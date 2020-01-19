بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

تحتفل بنتلي بنهاية عهد محركها الشهير ذي سعة 6.75 لتر V8 الأطول عمرًا في تاريخ الشركة، بإطلاق إصدار محدود من السيدان الفاخرة مولسان أطلقت عليه اسم 6.75 Edition بواسطة Mulliner.



يذكر أنه سيتم إنتاج 30 نسخة فقط من الإصدار الذي يتميز بلمسات سوداء لامعة في الخارج، وشبك Mulliner Serenity، وشعار Flying B، وأنابيب عوادم داكنة، وجنوط قياس 21 بوصة، ولوحة أرقام محرك موقعة من الرئيس التنفيذي أدريان هولمارك.



بالدخول إلى المقصورة، سيمكنكم الاختيار بين أربعة ألوان تحمل اسم Imperial Blue وBeluga وFireglow وNewmarket Tan، مع لمسات فضية منتشرة، وأنابيب المقاعد تأتي باللون الرمادي، ومصابيح أبواب تضيء بعبارة “Edition 6.75” ترحيبية.



واستنادًا إلى مولسان القياسية، سيحصل الإصدار الخاص على محرك V8 سعة 6.75 لتر يولد قوة 530 حصانا و1,100 نيوتن.متر من عزم الدوران، والجدير بالذكر أنه سينتهي إنتاج مولسان هذا الربيع، وسيتم نقل جميع الموظفين الذين يعملون على السيارة إلى مشاريع أخرى.



في النهاية، بعد إنهاء إنتاج مولسان، ستصبح فلاينج سبير ، السيارة الرائدة الجديدة للشركة، وستحصل على محرك هجين بحلول عام 2023 مثل جميع موديلات بنتلي الأخرى.