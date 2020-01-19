نحتفل بـ إيه بس.. أحمد موسى: 25 يناير من أصعب وأمر الأوقات على مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحداث 25 يناير عام 2011، من أصعب وأمر الأوقات التى مرت على مصر ولا أحد ينسى ما مرينا به من خوف ورعب وتخريب فى المنشأت والممتلكات العامة.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد، «لن نحتفل إلا بعيد الشرطة فقط، ولن ننسى مشهد المجرمين وهم يقذفون عناصر الشرطة بالمولوتوف»، مشيرا إلى أن المخربون أشعلوا النيران في 4 آلاف سيارة شرطة في 28 يناير عام 2011.





وأضاف موسى«تنظيم الإخوان الإرهابي نزل إلى الشوارع في 25 يناير لتخريب البلد»، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان كانت تحمل أسلحة في ميدان التحرير.





وأشار موسى إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لمارينا بأيام 25 يناير بكل ما تحمله من ذكريات أليمة وتخريب، معقبا:"الحمدلله على نعمة الأمن والاستقرار كان زمانا زى الدول اللى بتروح برلين وجنيف تحل مشاكلها".



