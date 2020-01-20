اتصالات ليلية مكثفة لتشكيل الحكومة اللبنانية

ذكرت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر لها أن اتصالات ليلية يجريها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب للإسراع بتشكيل الحكومة.



وقالت القناة إن تشكيل الحكومة قد يعلن عنه الثلاثاء.



وكان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري قد حث السياسيين على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الاشتباكات التي شهتها العاصمة بيروت بين المتظاهرين وقوات الأمن.



وقال الحريري على تويتر:"هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".



وأضاف: "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة.. دوران في المشكلة وليس حلًا".



ولا تزال أزمة تشكيل حكومة جديدة مستمرة منذ أكتوبر الماضي مع اندلاع الاحتجاجات، وسط حالة من عدم التوافق بين معسكرات الطبقة السياسية الحاكمة، ورفض من الشارع اللبناني للأسماء والأفكار المطروحة.