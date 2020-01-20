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منوعات

الأمير هاري يكسر صمته: أنا حزين للغاية.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد فترة التزم فيها الأمير هاري الصمت والحديث عن قراره وخططه المستقبلية، خرج الأمير للتحدث والتعبير عن مشاعره تجه الأحداث التي لحقت بقراره في اعتزال الحياة الملكية والرغبة في الاستقلال والعيش مع زوجته ميجان وأبنه آرشي في كندا.

وعبر الأمير هاري في حديث له عن حزنه الشديد لما آلت إليه الأمور ووصولها لهذا الحد، مؤكدًا على احترامه للملكة إليزابيث وقرارتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان دوق ساسكس في مأدبة عشاء رسمية خاصة في "آيفي" في تشيلسي ، لصالح جمعية الأطفال المستضعفين الخيرية "سنتيبال" عندما أدلى بهذه التصريحات المتعلقة بقراره.

في خطاب عاطفي، قال الأمير هاري إن المملكة المتحدة هي مكان يحبه ولن يتغير ذلك أبدًا، لكن ليس لديه خيار آخر سوى التخلي عن واجباته الملكية.

وأضاف: "بمجرد زواجي من ميجان كنا متحمسين، كنا متفائلين وكنا هنا للخدمة لهذه الأسباب، يجلب لي حزنًا كبيرًا أن الأمر قد وصل إلى هذا".

كما أشار إلى أن القرار الذي اتخذه ليس بالأمر الهين" القرار الذي اتخذته زوجتي وأنا ليس قرارًا خفيفًا اتخذناه، كان هناك الكثير من المحادثات بعد عدة سنوات من التحديات، وأنا أعلم أنني لم أكن دائمًا على صواب ، لكن فيما يتعلق بذلك ، لم يكن هناك خيار آخر".



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