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مرأة

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:02 ص
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال رحلتها إلى دولة الكويت.

ظهرت منة فضالى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تى شيرت أسود أتسم بالكلمات المطبوعة ذات اللون الأبيض، و نسقت معه بنطلون من نفس نقشة الـ تى شيرت.

وأنتعلت منة فضالى حذاء رياضى مسطح باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة معها.

فيما اعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة والتى ارتكزت على الألوان الهادئة.
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بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت

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