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أخبار العالم

إيران: نلتزم بالاتفاق النووي.. وإذا لم تتحقق مصالحنا سنرد بهذا الأمر

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:08 ص
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي
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شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده لا زالت ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف "موسوي"، أن إيران تلتزم بالاتفاق، متهمًا القوى الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم تتحقق مصالحها.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنت الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية تسوية الخلافات بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما رفضه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال خطبته يوم الجمعة الماضي، مؤكدًا أن طهران لن تركع للغرب.

وقال المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك، إن طهران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، واستغلته لتنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة.

وأضاف هوك، أن الاتفاق النووي لم يتبق منه ما يستحق الحفاظ عليه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.

وكانت إيران أعلنت في الخامس من يناير الجاري، الخطوة الخامسة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أمريكية ببغداد.

وذكر موقع الحكومة الإيرانية، أن "إيران لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير".
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