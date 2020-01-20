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اقتصاد

اسعار اللحوم اليوم الاثنين 20 -1-2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:40 ص
اسعار اللحوم
اسعار اللحوم
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 20 - 1-2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو،اللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.

وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.

شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات. 

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
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