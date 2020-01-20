اسعار اللحوم اليوم الاثنين 20 -1-2020

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 20 - 1-2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.
وسجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو،اللحم المفروم من 100-130 جنيها والسجق 110-125 جنيها.
وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.
شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.