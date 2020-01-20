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مساعد وزير الخارجية الأسبق: رسائل مؤتمر برلين موجهة إلى تركيا وقطر.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:50 ص
مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية الأسبق
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ريهام فيكتور
قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية عقد أمس بمشاركة دول الأعضاء بمجلس الأمن فى الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى مصر وروسيا وإيطاليا والإمارات والجزائر وتركيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن رئيس الكونغو شارك في مؤتمر برلين باعتباره رئيس اللجنة العليا ورفيعة المستوى، الخاصة بالأزمة الليبية فى الاتحاد الإفريقى.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن كل هذا يعكس اهتماما كبيرا بالمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية لحل الأزمة الليبية بعد 9 سنوات من الصراعات والاضطرابات في ليبيا.

ولفت الدبلوماسي السابق أن مؤتمر برلين له عدة أهداف ورسائل منها الاتفاق على وقف دائم وضرب الناس فى ليبيا، مؤكدا أن
رسائل مؤتمر برلين تنص أيضًا على التعهد بعدم تزويد أطراف الصراع الليبي بأي دعم عسكري .

وأكد أن الاتفاق شدد على ضرورة احترام تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحذر تحريز السلاح إلى ليبيا ، لافتا الى ان هذه الرسائل موجهة إلى تركيا وقطر المستمرين فى دعم المليشيات والتنظيمات الإرهابية الموجودة فى ليبيا .
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