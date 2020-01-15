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توك شو

فؤاد علام: تركيا وقطر دورهما رئيسي في نقل الدواعش إلى سوريا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:46 ص
فؤاد علام
فؤاد علام
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هاني حسين
قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن العناصر الإرهابية والدواعش لديهم قناعة بقيام الدولة الإسلامية.

وأضاف فؤاد علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن":"  علينا تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة في أذهان الكثير من الشباب والتي يستقطبهم بها عناصر التنظيم الإرهابي".

وتابع فؤاد علام: "تركيا وقطر لهما دور رئيسي وكبير في نقل الدواعش للحرب في سوريا".

وأكمل فؤاد علام: "لا بد من توافر خطة لدى أجهزة الأمن؛ لمراقبة المسافرين إلى قطر وتركيا، لوجود احتمالية انتقالهم إلى تنظيم داعش في سوريا".

وأوضح فؤاد علام:" نحن في مرحلة يتم استهدافنا فيها بالأفكار المغلوطة دينيا ودفع عناصر يدافعون عن الأفكار المنحرفة".
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