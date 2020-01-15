فؤاد علام: تركيا وقطر دورهما رئيسي في نقل الدواعش إلى سوريا

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن العناصر الإرهابية والدواعش لديهم قناعة بقيام الدولة الإسلامية.





وأضاف فؤاد علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن":" علينا تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة في أذهان الكثير من الشباب والتي يستقطبهم بها عناصر التنظيم الإرهابي".





وتابع فؤاد علام: "تركيا وقطر لهما دور رئيسي وكبير في نقل الدواعش للحرب في سوريا".





وأكمل فؤاد علام: "لا بد من توافر خطة لدى أجهزة الأمن؛ لمراقبة المسافرين إلى قطر وتركيا، لوجود احتمالية انتقالهم إلى تنظيم داعش في سوريا".



