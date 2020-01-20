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رياضة

بالتعاون مع اليونيسف.. وزير الرياضة يطلق برنامج تحدي الشباب 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:07 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين 20 يناير ، برنامج " تحدي الشباب 2020 " والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " وقتنا .. دورنا .. مستقبلنا " بالتعاون مع منظمة اليونيسف ، و البرنامج الإنمائي ، وهيئة بلان الدولية.

وبحضور برونومايس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر رندا أبو الحسن ممثلة البرنامج الانمائي بمصر ، مدثر صديقي ممثل هيئة بلان الدولية .

ويهدف برنامج تحدي الشباب 2020 تدريب النشئ والشباب من سن 14- 24 سنة على الابتكار من أجل التنمية وعمل مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الففعالة والبرامج التي تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية ، بالاضافة إلى استضافة الشباب الفائز في تحدي الشباب الأول والذي عقد في عامي 2018/2019 من 5 دول السودان ، زمبابوي ، شمال مقدونيا ، تايلاند ، باكستان ،.

وفي بداية كلمته ، رحب الدكتور أشرف صبحي ، بالمشاركين في انطلاق الحدث ، وارتبطاه بموضوع تنمية المهارات والتي تركز على توفير كافة السبل المستدامة لتأمين حياة كريمة للإنسان في ظل الرعاية والدعم الكامل الذي يقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشباب مصر ، وخاصة فيما يتعلق بمجالات تدريب ، وتأهيل الشباب في كل ما يتعلق بتنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته أن اطلاق البرنامج يأتي ضمن سلسة البرامج والمشروعات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في مجالات تكنولوجية ، ريادة الأعمال ، المهارات الحياتية ومشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشباب في التدريب داخل الهيئات الشبابية والرياضية والجامعات والمعاهد والمدارس التي يتم تنفيذها بجميع محافظات مصر لايجاد فرص عمل للشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وهنأ وزير الشباب والرياضة الشباب الفائز في مبادرة تحدي الشباب لعام 2018/2019 وقام بتسليمهم جوائز البرنامج .

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج تحدي الشباب في 10 محافظات هي القاهرة ، الاسكندرية ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ،كفر الشيخ ، الغربية بتدريب مدربين من مدربي الماستر للتنفيذ مع النشئ والشباب من خلال معسكرات على مستوى ال10 محافظات المستهدفة بواقع 50 مشارك في كل معسكر ومحافظة .


ويتم تصعيد خمس فرق من ال10 محافظات المستهدفة يحصل كل فريق على 16 ألف جنية تتحملها الجهات المشاركة على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة في المسابقة العالمية " تحدي الشباب " في اطار مبادرة جيل منطلق العالمية
بالتعاون مع اليونيسف.. وزير الرياضة يطلق برنامج تحدي الشباب 2020
بالتعاون مع اليونيسف.. وزير الرياضة يطلق برنامج تحدي الشباب 2020
بالتعاون مع اليونيسف.. وزير الرياضة يطلق برنامج تحدي الشباب 2020
بالتعاون مع اليونيسف.. وزير الرياضة يطلق برنامج تحدي الشباب 2020
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