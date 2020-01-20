كيف تحصل على عضوية النادي الأهلي بالتقسيط؟

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط العضوية العامة للنادي «المؤهل العالي» والتي تشمل مقر الجزيرة وفروع النادي الثلاث بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، حيث تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه ــ حال تسديدها دفعة واحدة ــ مع زيادة 100 ألف جنيه في حالة التقسيط كمصروفات إدارية.



وتبلغ قيمة دفعة المقدم 250 ألف جنيه، على أن يتم دفع باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 87500 جنيه، مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.



وفي حال إضافة الزوجة يتم تسديد مبلغ 2760 جنيه بجانب 114 جنيها قيمة استمارة العضوية، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 3000 جنيه قيمة الاشتراكات السنوية.



فرع التجمع الخامس



كما حدد المجلس التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط عضوية فرع التجمع الخامس للحاصلين على «المؤهل العالي»، حيث تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، حال سدادها بشكل كامل على دفعة واحدة، وفي حال التقسيط يتم زيادة مبلغ 40 ألف جنيه، وذلك في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 240 ألف جنيه.



وتبلغ قيمة دُفعة المقدم 100 ألف جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كلٍّ منها 35 ألف جنيه، مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.



ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع.



فرع الشيخ زايد



كشف المسئولون فى الأهلي عن كافة التفاصيل المالية الخاصة بتقسيط عضوية فرع الشيخ زايد للحاصلين على المؤهل العالي، حيث تبلغ قيمتها 175 ألف جنيه ـ حال سدادها بشكل كامل ـ على دفعة واحدة، وفي حالة التقسيط يتم زيادة مبلغ 35 ألف جنيه في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 210 آلاف جنيه يتم دفعها على أقساط.



وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 87500 جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 30625 جنيها مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.



ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ الالتحاق بعضوية الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع.



والمستندات المطلوبة هي أصل المؤهل الدراسي، وأصل عقد الزواج (حال الزواج ) مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية للعضو الرئيسي، وأصل بطاقات الرقم القومي على أن تكون حديثة وسارية لمن هم فوق الـ16 عامًا، مع أصل شهادات ميلاد الأبناء، وصورة شخصية لكل فرد من أفراد الأسرة.



وتتضمن الشروط أيضًا عدم زواج أو تخطي أي من الأبناء والبنات سن الـ25 عامًا عند سداد قيمة العضوية، بجانب استمارة العضوية التي تبلغ 500 جنيه.



يذكر أن قيمة العضوية العامة بالأهلي للمؤهل العالي ستبلغ قيمتها 750 ألف جنيه و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس اعتبارا من أول أبريل المقبل .



