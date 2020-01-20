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توك شو

خبير تركى: هناك حالة من الرفض الدولي للسياسات التى يتبعها أردوغان.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:57 م
الرئيس التركي
الرئيس التركي
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قسم التوك شو
قال مصطفى صلاح المتخصص فى الشئون التركية، إن هناك جدولة خاصة بالقطاع الزراعي في التركية، خاصة أن تركيا تعتمد على قطاع الزراعة، لإحداث تنمية اقتصادية يتعلق عليها الكثير من النجاحات سواء على المستوى الخارجي أو على مستوى الإصدارات.

وأكد مصطفي صلاح، أثناء مداخلته على قناة إكسترا نيوز، أن قطاع الزراعة شهد عدة تحولات، خاصة مع تخفيض المخصصات المالية الخاصة بالموازنة العامة من 20% إلي 3% خلال عام 2017.

وأشار إلى أن هناك كثيرا من الضغوط التى يتعرض لها حزب العدالة والتنمية بخصوص تلك التراجعات، خاصة بعد تقليل بعد المخصصات المالية، وايضا رفض الميزانيات الخاصة ببعض الولايات فى الإدارة المركزية، مما أسهم في وجود عدم عدالة في توزيع المقدرات المالية في هذا القطاع.

وأوضح ان أردوغان اتجه الى تخصيص بعض الموارد الاقتصادية، لإنشاء المصانع العسكرية أو شراء أسلحة من الخارج، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاسواق العربيه والاوروبيه شهدت توترا فيما يتعلق بحجم التبادلات التركية مابينهم.

وأفاد مصطفى صلاح، ان هناك حالة من الرفض الدولي للسياسات التى يتبعها أردوغان، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، والذي انعكس على حجم المخصصات المتعلقة بالصفقات التى تتم مع الجانب الأوروبي.
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