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برلمان

برلماني: النواب يدعمون زيادة المخصصات المالية لوزارتي الصحة والتعليم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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أسامة علي
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان تطوير التعليم والنهوض بالصحة من اهم عوامل بناء اى دولة، ولذا تم زيادة موازنتى الوزارتين خلال الموازنة الحالية عن موازنة العام الماضى.

وتابع ابراهيم نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"ان انخفاض اسعار البترول عالميا وتراجع اسعاره بمصر وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه المصرى امام الدولار، أدى فائض فى الموازنات،مضيفا هناك العديد من الموارد ايضا التى من شأنها زيادة القيمة المالية للموازنة العامة للدولة.

واكد عضو لجنة الخطة والموازنة،ان كافة النواب يسانوا زيادة المخصصات المالية لموازنتى الصحة والتعليم خلال الموازنة الجديدة والامر سيكون قيد الدراسة.
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