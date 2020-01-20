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بوريس جونسون: بريطانيا ستقوم بتحقيق طموحات كبيرة خاصة بالنمو الاقتصادى..فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:51 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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آيات أحمد
قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إن البداية الجديدة فى الشراكة العملية بين بريطانيا والقارة الأفريقية شديدة ، لافتًا إلى أن هذه هى أول مرة تقوم بها المملكة البريطانية بالاجتماع مع الدول الافريقية، مؤكدًا أنه حان الوقت بالعمل الجديد والشراكة مع افريقيا وخاصة خلال العامين الذان قضتهما وزارة الخارجية.

وأضاف بوريس جونسون، خلال كلمته بفعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الافريقية، أنه خلال العامين الماضيين قام بزيارة عدد من الدول الافريقية للتعرف على طبيعتها، مشيرًا إلى أن هناك أعمال مهمة وسباق محتدم فى الدول الافريقية وثروات.

وتابع ذهبت إلى افريقيا وجدت حب كبير للملكة البريطانية ولسنا مجرد أصدقاء ويمكن الاعتماد علينا ويمكن العمل والتجارة مع افريقيا، مؤكدًا أن العالم به تنافس شديد ويرى البعض بأن هناك الكثير من التطلعات والمملكة البريطانية ليست مجرد شريك ولكنها شريك للمستقبل والعقود القادمة.

وأوضح أنه بحلول 2020 ستقوم بريطانيا بتحقيق طموحتت كبيرة خاصة بالنمو الاقتصادى لذلك تقدموا للعمل معنا، فإن التقدم فى بريطانيا يتم فى مختلف المجالات خاصة فى مجالات الأدوية وعلاج السرطان.

واشار إلى أن الشراكة بين بريطانيا والدول الافريقية قوية وعلينا التوسع فى إبرام المزيد من الاتفاقيات.
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