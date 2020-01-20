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رياضة

وزارة الرياضة تبدأ اختبارات الموهوبين في الاسكواش آخر يناير بالقاهرة وبورسعيد

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:30 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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ريهام بكير
وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي البدء في تنفيذ اختبارات الانتقاء للمشروع القومي لموهوبي الإسكواش برعاية البنك الأهلي المصري بمركز شباب الجزيرة لمحافظات القاهرة الكبرى أيام 31 يناير و1 فبراير 2020 وبالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد أيام 7 و 8 فبراير 2020 ، ويشرف على عمليات الإنتقاء والاختبارات كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وتحت قيادة المدير الفني العالمي أمير وجيه لاختيار أفضل 250 لاعبا ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه من المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة، والشرطة والأيتام، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وتقديرًا من وزارة الشباب والرياضة لأرواحهم الخالدة.

ويستهدف المشروع اختيار المواهب الناشئة مواليد 2012 ، 2013 ،2014 في رياضة الاسكواش لتكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بجمهورية مصر العربية، واستمرار الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل وإعداد أجيال جديدة تستطيع الاستمرار في كتابة التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.

على أن يكون تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمختبرين وشروط القبول والتوقيتات والتواريخ الخاصة ببدء الاختبارات على بوابة مصر للشباب والرياضة ومن خلال الرابط التالي:

https://www.emys.gov.eg/moy/forms_squash/

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون خلال شهر ديسمبر من عام 2019 مع البنك الأهلي المصري أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية الداعمة للمجال الرياضي لتنفيذ المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بإجمالي 250 لاعبا ولاعبة بمحافظتي القاهرة وبورسعيد كما وافق مجلس الوزراء علي اعتماد المشروع.
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