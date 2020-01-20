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فن

أحمد خالد صالح يبعث برسالة مؤثرة لوالده في ذكرى ميلاده

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان الشاب أحمد خالد صالح، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كان برفقة والده النجم الراحل خالد صالح.

وكان الفنان خالد صالح ولد يوم 23 يناير إلا أن ابنه قرر الاحتفال بذكرى ميلاده قبلها بثلاثة أيام.

علق الفنان الشاب أحمد خالد صالح "كل سنة و انت ان شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة و انت متجمع مع الحبايب و مجمع الحبايب حتي و انت مش موجود علي حبك و سيرتك العطرة". 

وأضاف الفنان الشاب أحمد خالد صالح "كل سنة و انا اكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت علي الرغم انها نعمة من ربنا و مليش أيد فيها هيا أني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي و علي كل الي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم علي خير".

الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان الشاب هي "الفيل الأزرق 2" ومسلسل "نسر الصعيد".

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