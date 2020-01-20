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رياضة

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية وبطولة الشيخة فاطمة للسيدات

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، استضافة مصر لفعاليات البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية على الأطباق المروحية، وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية لرماية السيدات التي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 17 حتى 26 فبراير المقبل، وتقام على ملاعب نادي الرماية بالهرم ونادي الصيد 6 أكتوبر.

ويشارك في البطولة 350 راميا ورامية من 13 دولة هي "تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الامارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر "البلد المضيف".

ومن المنتظر أن يقام حفل الافتتاح يوم 18 فبراير المقبل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من الشخصيات البارزة في مصر والوطن العربى .

وأكد اللواء حازم حسني، أن استضافة البطولة العربية هو استمرار لسلسلة البطولات التي تستضيفها مصر في الرماية، وتقدم احتكاكا قويًا للرماة المصريين من خلال المنافسة مع الأبطال العرب لتأهيلهم للمشاركة في بطولات العالم والدورات الأولمبية المقبلة.

وأشار حسني، إلى أن البطولة العربية كل عام تحمل منافسة شرسة نظرًا للمستوى المتميز الذي وصلت له البلدان العربية في الرماية خاصة دول الخليج التي تطورت كثيرًا في الأسلحة وأصبحت تملك أبطالا على مستوى عالمي.

ولفت رئيس اتحاد الرماية، إلى أن هذه البطولات تدعم بقوة السياحة الرياضية في مصر، وتؤكد قدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الكبرى ورسالة للجميع أن مصر بلد الأمان والحاضنة لكافة الأشقاء والعالم أجمع.

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