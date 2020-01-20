زى القمر .. زينة تبهر جمهورها في أحدث ظهور ..شاهد

نشرت الفنانة زينة صورا لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت زينة بإطلالة جذابة ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:





زى قمر - قلبى - مشاء الله - منورة





يذكر أن آخر أعمال زينة هو فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.





