هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة .. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة؟.. حث الشرع الحنيف على أداء الصلاة في أول وقتها ، ويكون هذا بعد الإنتهاء من سماع الأذان للصلاة، وقد يقوم البعض خاصة الرجال بأداء الصلاة في المسجد بعد الأذان مباشرة وقبل الإقامة، وللشرع الحنيف رأى في هذه المسألة.



هل تجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة؟

قال الدكتور مجدي عاشور ، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم الصلاة بعد الأذان مباشرة وعدم انتظار الإقامة في المسجد بشرط وجود ضرورة ملحة وحاجة تقتضي هذا الأمر كالخوف من فوات موعد السفر مثلًا.



وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: « هل تجوز الصلاة بعد الاذان مباشرة وقبل الإقامة في المسجد؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على موقعها الرسمي بـ « الفيسبوك» » أنه في هذه الحالة يصلى المسلم منفردًا في ركن من المسجد، مشيرًا إلى أنه لا يجوز فعل هذا إلا في حالة الضرورة فقط.



وتابع: أن السبب وراء ذلك ألا يكون الأمر مثارًا للفتنة كاعتقاد الناس حينئذ عدم رغبة الشخص أن يصلى وراء إمام هذا المسجد مثلًا.



هل تجوز الصلاة قبل الإقامة في المسجد؟

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأذان ليس شرطًا من شروط صحة الصلاة، لكن شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت الشرعي لها.



وأضاف«الورداني»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز الصلاة قبل الإقامة في المسجد ؟ أن الصلاة تصح بمجرد أن يبدأ المؤذن في رفع الأذان بقول الله أكبر، وليس بمجرد إقامة الصلاة في المسجد، مشيرًا إلى أنه حتى لوفات الإنسان ترديد الأذان خلف المؤذن؛ فإن ترديد الأذان سنة.



-دار الإفتاء تحذر من أمر يفعله بعض المؤذنين: يجوز في حالة واحدة

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية شرعت الأذان من أجل إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، مشيرًا إلى أن للأذان مواقيت محددة ومتفق عليها في كافة البلدان، كل بحسب المناطق الجغرافية.



وأضاف عبدالسميع ردًا على سؤال: هل يجوز الأذان بعد دخول وقت الصلاة بـ5 دقائق؟ أن الأذان متعلق بأشياء أخرى غير إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، لافتًا إلى إمساك المسلمين عن الطعام والشراب بأذان الفجر في رمضان، وإفطارهم على أذان المغرب.



وحذر أمين الفتوى من تأخير الأذان في المساجد ،عن موعده لما يترتب عليه من ضرر لمصالح الناس، وأن ذلك جائز فقط في حال كان المؤذن منفردًا وأراد الصلاة، مشيرًا إلى أن أذان المنفرد للصلاة ، مستحبٌ وليس فرضًا.



-دعاء يقال عند سماع الأذان يغفر الذنوب:

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، أنه أوصانا بالدعاء بأربعة وعشرين كلمة عند سماع الأذان.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أرشدنا إلى كلمات الدعاء بها عند سماع الأذان ، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائلها، وهي : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».



واستشهد بما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».