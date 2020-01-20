ليبيا.. إعلان حالة «القوة القاهرة» في حقلي الشرارة والفيل

أعلنت مؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة" في حقول الشرارة والفيل بعد إغلاق حراك الغضب الشعبي لأنابيب الضخ والمحطات في منطقة الحمادة الحمراء احتجاجًا على جلب الإرهابيين السوريين وتمويلهم من عائدات النفط.





وأشارت وثيقة نشرتها وسائل إعلام ليبية إلى أنه تحت إشراف حرس المنشآت النفطية تم إغلاق خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة.





فيما قال موقع "218" إن إنتاج حقل الشرارة توقف تدريجيًا بعد إغلاق صمامات الرياينة بالمنطقة الغربية، في إطار الاحتجاجات على التدخل التركي.



