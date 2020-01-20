9 جنيهات متوسط تراجع بأسعار الذهب.. اليوم

تراجعت أسعار الذهب بدون مصنعية طبقا للمعلن بمحلات الصاغة، في تعاملات نهاية اليوم الإثنين بمتوسط 9 جنيهات مقارنة بما كان أمس الأحد .
وصل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 684 جنيها بعد أن كان 693.75 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة لـ 782 جنيها اليوم بعد أن كان 792.8 جنيه أمس بفارق 10.8 جنيه.
وسجل الجرام مع عيار 18 نحو 586 جنيها اليوم مقابل 594.65 جنيه أمس بفارق 8.65 جنيه ، أما عيار 14 فسجل 463.5 جنيه مقابل 462.5 جنيه أمس بفرق جنيه واحد.
ووصل كيلو الذهب لـ781.714 جنيه والجنيه الذهب لـ 5472 جنيها، وأوقية الذهب بـ 24.311 ألف جنيه.
وصل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 684 جنيها بعد أن كان 693.75 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة لـ 782 جنيها اليوم بعد أن كان 792.8 جنيه أمس بفارق 10.8 جنيه.
وسجل الجرام مع عيار 18 نحو 586 جنيها اليوم مقابل 594.65 جنيه أمس بفارق 8.65 جنيه ، أما عيار 14 فسجل 463.5 جنيه مقابل 462.5 جنيه أمس بفرق جنيه واحد.
ووصل كيلو الذهب لـ781.714 جنيه والجنيه الذهب لـ 5472 جنيها، وأوقية الذهب بـ 24.311 ألف جنيه.