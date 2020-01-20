AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

9 جنيهات متوسط تراجع بأسعار الذهب.. اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:35 م
محمد يحيي
تراجعت أسعار الذهب بدون مصنعية طبقا للمعلن بمحلات الصاغة، في تعاملات نهاية اليوم الإثنين بمتوسط 9 جنيهات مقارنة بما كان أمس الأحد .

وصل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 684 جنيها بعد أن كان 693.75 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة لـ 782 جنيها اليوم بعد أن كان 792.8 جنيه أمس بفارق 10.8 جنيه.

وسجل الجرام مع عيار 18 نحو 586 جنيها اليوم مقابل 594.65 جنيه أمس بفارق 8.65 جنيه ، أما عيار 14 فسجل 463.5 جنيه مقابل 462.5 جنيه أمس بفرق جنيه واحد.

ووصل كيلو الذهب لـ781.714 جنيه والجنيه الذهب لـ 5472 جنيها، وأوقية الذهب بـ 24.311 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الذهب جنيهين في تعاملات نهاية اليوم

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 664.75 جنيها

الذهب يرتفع جنيها في نهاية تعاملات اليوم

الذهب يرتفع 2 جنيه في تعاملات نهاية اليوم | عيار 21 بـ 669.6 جنيه

الذهب يرتفع 3.5 جنيه للجرام بنهاية تعاملات اليوم

45 قرشا.. زيادة طفيفة بأسعار الذهب في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

الصلح خير.. رسائل متبادلة بين كهربا وأحمد فتحي تنهي أزمة مباراة المقاولون

فضيحة جديدة لتركيا.. السراج يعترف بوجود مرتزقة أجانب بين قواته في طرابلس

قطع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة.. تعرف عليها

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم