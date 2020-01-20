AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جربيها قبل النوم .. عادة ليلية تجعل بشرتك كالأطفال

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل البشرة وخاصة حبوب الشباب و البقع الداكنة واسمرار البشرة وجفافها خاصة في فصل الشتاء، فتحتاج البشرة عناية خاصة وروتين يومي كي تصبح نضرة وصافية مثل بشرة الأطفال .

ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة باستخدام بعض المواد الطبيعية التي تحسن من مظهر البشرة وملمسها، وهي :

1- جل الصبار
قومي باستخدام هلام الصبار الطبيعي إذا توفر لديك أو جل الصبار الجاهز ( يفضل استعمال نوع مضمون )، وقومي بوضعه على بشرتك ليلًا قبل النوم واتركيه عليها حتى يمتصه الجلد، فهو يعمل على ترطيب البشرة ويعالج أثار حب الشباب ويمنحها النضارة و الحيوية .

2- الليمون
وهو معروف أنه صديق البشرة ، قومي بفرك بشرتك بنصف ليمونة ليلًا قبل النوم، واتركيها على وجهك حتى تمتص البشرة عصير الليمون، ونامي به ثم اغسليه في الصباح، أما اذا كانت بشرتك حساسة فيستحسن استبداله بالعسل أو ماء الورد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 3 طرق من مطبخك.. تخلصي من علامات البطن بعد الولادة

بـ3 جنيهات فقط.. 3 وصفات سحرية للتخلص من البقع الداكنة في 10 دقائق

حيلة رخيصة تحميكِ من تقصف الأظافر

في 20 دقيقة.. أسرع وصفة لـ تبييض البشرة

رخيص وآمن | طريقة إعداد مزيل مكياج طبيعي بالمنزل

في أسبوعين.. طريقة تبييض البشرة بالنشا

ترشيحاتنا

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

أبطال إفريقيا .. ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

عاجل.. إخلاء سبيل 105 متهمين في أحداث تجمهر وشغب عابدين

خبير سياسي: المناورات العسكرية المصرية أربكت أردوغان ..فيديو

لازم تكشف .. 8 أعراض تخبرك بمشكلة في المخ والأعصاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود بعد غياب 13 عاما .. أول ظهور لـ طفل عندليب الدقي في فلانتينو

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل