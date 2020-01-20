جربيها قبل النوم .. عادة ليلية تجعل بشرتك كالأطفال

تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل البشرة وخاصة حبوب الشباب و البقع الداكنة واسمرار البشرة وجفافها خاصة في فصل الشتاء، فتحتاج البشرة عناية خاصة وروتين يومي كي تصبح نضرة وصافية مثل بشرة الأطفال .



ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة باستخدام بعض المواد الطبيعية التي تحسن من مظهر البشرة وملمسها، وهي :



1- جل الصبار

قومي باستخدام هلام الصبار الطبيعي إذا توفر لديك أو جل الصبار الجاهز ( يفضل استعمال نوع مضمون )، وقومي بوضعه على بشرتك ليلًا قبل النوم واتركيه عليها حتى يمتصه الجلد، فهو يعمل على ترطيب البشرة ويعالج أثار حب الشباب ويمنحها النضارة و الحيوية .



2- الليمون

وهو معروف أنه صديق البشرة ، قومي بفرك بشرتك بنصف ليمونة ليلًا قبل النوم، واتركيها على وجهك حتى تمتص البشرة عصير الليمون، ونامي به ثم اغسليه في الصباح، أما اذا كانت بشرتك حساسة فيستحسن استبداله بالعسل أو ماء الورد .