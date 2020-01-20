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يوم الوفاء بالوعد.. فتح باب التظلم أمام أهالي النوبة للحصول على تعويضات السد أول فبراير

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:36 م
تعويض أهالي النوبة
تعويض أهالي النوبة
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن أهالي النوبة احتفلوا اليوم؛ لأنه يوم الوفاء بالوعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف محافظ أسوان، في حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن اليوم شهد تسليم التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى وخزان أسوان ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك؛ منوها بأنه تم تشكيل لجان لحصر المتضررين.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن كل من تقدم للحصول على التعويضات وكان يستحق حصل على التعويض، موضحا أن المتأخرين عن الحصول على التعويض سيتم فتح الباب أمامهم أول فبراير المقبل.

وتابع محافظ أسوان، «السعادة غير مقتصرة على النوبيين الحاصلين على التعويضات بل شملت المسئولين لتحقيق وعد أهالي النوبة».

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