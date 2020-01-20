صاحبة تعويض من أهالي النوبة: ربنا يبارك في الرئيس السيسي.. فيديو

وجهت إبتسام حسن، إحدى مستلمي تعويضات أهالي النوبة ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم بمشاكل أهالي النوبة.





وقالت إبتسام حسن، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، "كنا ننتظر صرف قيمة التعويضات منذ فترة طويلة، وربنا يبارك في الرئيس السيسي".





وأضافت إبتسام حسن، "أحيي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حرصه على حضور فعاليات تسليم تعويضات أهالي النوبة ".





وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، والتي تقام في مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل عنوان: "الوفاء بالوعد .. تسليم التعويضات لأهالي النوبة"، بحضور عدد من الوزراء، ومستشارى رئيس الجمهورية، ومحافظ أسوان، وعددٍ من كبار المسئولين بالدولة.





وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي تناول تاريخ إنشاء السد العالي، الذي يعد تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن، ثم تبعه استعراضات غنائيّة أدتها بعض فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي مستوحاة من التراث الشعبي لصعيد مصر.





ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحاضرين في الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، والتي أقيمت بمدينة أسوان، نقل في مستهلها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام.





وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية بمدينة أسوان العريقة، التي تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة ، ومهد الحضارة، والتي تستحوذ على مكانة خاصة في قلب كل مصري؛ فدائمًا ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.