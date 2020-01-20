AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سائلة: مسحت أرقاما من تليفون زوجي دون علمه.. والإفتاء: حرام عليك

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:47 م
سائلة: مسحت أرقامًا
سائلة: مسحت أرقامًا من تليفون زوجي دون علمه.. والإفتاء: حرام
Advertisements
يارا زكريا
وجهت سيدة لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» سؤالًا تقول فيه: " زوجي قالي لو مسحت حاجة من على التليفون؛ هتكوني طالق، علمًا بأن الهاتف كان عليه أشياء تضر بسمعة ناس، فمسحتها وخوفت أقوله؛ فهل يقع يمين الطلاق أم تجب عليه كفارة؟».

ورد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية، أن هذه المسألة تتعلق بأمرين قبل الفصل في وقوع الطلاق من عدمه، أولاهما: طاعة الزوج وعدم عصيانه في أمر يخصه.

وأوضح «عاشور» أن الأمر الثاني هو تحريم تجسس الزوجة على زوجها والعكس؛ لقوله - تعالى- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا» (سورة الحجرات: الآية 12).

ونوه مستشار المفتي بأن حلف الزوج بالطلاق معلق على فعل شيء، مبينًا أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من معرفة نية الزوج والاستماع إليه لفهم ما كان يقصده؛ ومن ثم الحسم بوقوع الطلاق من عدمه.

وتابع: "فقد يقصد الزوج من الحلف على زوجته التخويف والترهب أو مجرد الحث على ترك شيء وعدم فعله، فلا يقصد الطلاق به أبدًا، مختتمًا: "يتواصل الزوج مع دار الإفتاء للحسم في وقوع يمين الطلاق من عدمه". 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس من الأخلاق الكريمة أن يتجسس الزوج على زوجته أو أن تفتش الزوجة فى أحوال زوجها حيث نهانا المولى عز وجل فى كتابه الكريم عن التجسس لقوله تعالى { وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا}.

وأضاف " عثمان " عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بموقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال ورد اليه تقول فيه " ما حكم التجسس على الزوج بسبب مواقف سابقة؟ "، أنه يجب أن يكون بين الزوجين ثقة لأن الثقة أساس الحياة الزوجية الكريمة الناجحة فمن الخطير أن يشك كل منهما فى الأخر فهذا الشك يجلب عدم الإستقرار والدمار والخراب للأسرة، فعن جَابِرٍ رضي الله عنهما قال : (نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ).

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه يحرم على الزوج التجسس على زوجته وألاده، ويجوز ذلك فقط لأجهزة المخبارات للحافظ على أمن البلاد.

وأكد «عبد الجليل» أن الله -عز وجل- نهى عن إساءة الظن بالمؤمنين وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، لقوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا» {الحجرات: 12}.

وأوضح أنه في الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا». رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم تفتيش المرأة في هاتف زوجها .. عالم أزهري: حرام لهذا السبب

الطلاق في الإسلام .. أنواعه وضوابطه ومتى يقع؟

حكم الطلاق فى التليفون .. دار الإفتاء ترد

حكم وقوع طلاق الزوج المسافر .. الإفتاء توضح|فيديو

كثرة الحلف بالطلاق.. علي جمعة يكشف عن عقوبة الرجل ويصفه بـ 3أمور

حكم الطلاق في التليفون وعدم سماع الزوجة كلمة طالق.. الأزهر يوضح

ترشيحاتنا

هبوط الدولار فى 12 بنكا .. اعرف سعره الآن

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم