الري: تنفيذ أعمال تكريك وإزالة إطماءات لبحر يوسف وتطوير بحيرة قارون

عقد الدكتور محمد عبد العطي، وزير الموارد الموارد المائية والرى، اجتماعا برئاسته مع الدكتور رؤوف درويش صاحب مكتب درويش للاستشارات الهندسية وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لاستعراض الدراسات الخاصة بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة إطماءات لبحر يوسف وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى بمحافظة الفيوم وذلك لرفع كفاءة بحر يوسف ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الموارد المائية والري لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة وحل مشاكل الرى بمحافظة الفيوم .





وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة إطماءات لبحر يوسف فى المسافة من الفم حتى الكيلو 77.75 بقيمة 67.628 مليون وكذلك فى المسافة من ك 77.750 إلى ك 177 بقيمة 64.152 مليون جنيهًا وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى مسافة 2.5 كم وذلك لرفع كفاءة بحر يوسف والذى يٌعتبر المورد الرئيس للمياه بالمحافظة بهدف إمرار تصرفات تٌقدر بحوالى 18 مليون م3 يوميًا للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لزراعة مايقرب من 840 ألف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأيضا لتلبية احتياجات مياه الشرب.



