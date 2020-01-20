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أخبار البلد

الري: إزالة 40 حالة تعد على نهر النيل في 8 محافظات اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:32 م
حالة تعد على نهر
حالة تعد على نهر النيل - أرشيفية
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أ ش أ
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة اليوم /الاثنين/ لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، أسيوط، قنا، أسوان).
وأسفرت الحملة عن إزالة 40 حالة تعد على مجرى نهر النيل؛ وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 50805 حالات تعد.
وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".
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