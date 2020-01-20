لطيفة: اعتمدت على الجرأة والتجديد ومخاطبة جميع الأجيال في ألبومي الجديد

انتهت النجمة التونسية لطيفة من تسجيل أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، حيث يضم الألبوم ١٤ أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.





ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع كلا من أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.





وقالت لطيفة في تصريحات صحفية إنها قررت في هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغاني بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع شركة "قنوات" لتوزيع الألبوم فى العالم نظرا لكونها شركة عالمية وكبيرة لها فروع في كافة أنحاء العالم، كما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى فى الإمارات.





وأضافت لطيفة انها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، الاولى تم طرحها وهي "شاغلني" والثانية "فى الأحلام" والتي تطرح الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال كبيرة جدا وقالت "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما.



