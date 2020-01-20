جوميز: لا بديل عن الفوز أمام الاتحاد ونثق فى دعم الجماهير للاعبين

شدد الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر له مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وقال جوميز فى تصريحات له اليوم: "لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة الأحد، لحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة".



وأوضح: "نثق فى قدرات اللاعبين وشخصية الفريق القادرة على حسم العديد من المواقف الصعبة، الجماهير ستمثل عامل إضافي لنا وننتظر دعمهم بفارغ الصبر".



وبسؤاله عن مكاسب ودية فريقه أمام بوروسيا والتي فاز فيها بثمانية أهداف : "لا يشغلنى النتيجة كل ما أهتم به هو تجهيز جميع اللاعبين".



واختتم حديثه :”الانتصار فى لقاء الذهاب سيمنحنا ارتياحا نسبيا مقارنة بالمنافس الذي أراه قوى للغاية وليس ندا سهلا على الإطلاق”.