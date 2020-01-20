فضيحة أميرية.. أحمد موسى: مرسوم تميم يهدد المقيمين فى قطر بالحبس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وكالة الأنباء القطرية والصحف القطرية والإعلام التابع لأمير قطر اختفلوا بمرسوم تميم بن حمد الجديد والذي يقيد الحريات بمجموعة من البنود التي تمنع القطرين التحدث وانتقاد النظام باي شئ كان.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان هذا المرسوم لامير الارهاب هدفه تكميم أفواه شعبة؛ لدرجة أنه يحاسب من ينشر أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي، أو من ينقل المعلومات عن الامير _ بدعوى أنها تثير الرأي العام وتضر بالمصالح الوطنية.



وأشار موسى إلى أن المرسوم الصادر في 14 يناير، سوف يجعل الشعب القطري وكل المقيمين هناك تحت تصرف أمير قطر، منوها أن فضائيات الإرهاب التابعة لقطر لا تتحدث أبدا عن الشأن القطري ولكن تتحدث عن تدمير الشعوب.



وتابع موسى : «أمير دولة قطر يتوعد المعارضين له بالسجن والاستبداد»؛ موجها حديثه إلى الشعب القطري: « اعلامكم مدلس ويكذب عليكم.. ولا يوجد لديهم مهنية».



واختتم موسى: «الإعلام في قطر أعلام أميري.. ولا يمثل الشعب القطري»