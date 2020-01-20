أحمد موسى: السراج مرعوب من حفتر.. ولن يجلس أمامه في أي مفاوضات.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت الشكر إلى مصر على موقفها في قضية ليبيا، موضحا أن مصر والإمارات وفرنسا وايطاليا موقفها موحد في القضية الليبية.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن فائز السراج في حالة من الرعب ولن يجلس أمام المشير خليفة حفتر للتفاوض، بعدما تحالف مع الإرهابيين والإخوان لقتل الشعب الليبي؛ وسبق أن أعلن أنه يستقدم مرتزقة من الخارج لقتل أبناء شعبه.



ونوه موسى بأن الرئيس التركي أردوغان خرج اليوم بتصريحات عجيبة، مرددا: « أردوغان ده غريب بيحاول يضحك على العالم أو بيضحك على نفسه».



وأكد أن هذه التصريحات هي أنه لم يرسل قوات إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج، قائلا: «بعد ما عدت من برلين مهزوما مهزوما يا ولدي».



وأشار موسى، إلى أن الإخوان بشتى جنسياتهم يكذبون ليل نهار؛ وسبق أن قال إنهم أرسلوا جنودا الي ليبيا؛ مشيرا الي أن كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين أهانت أردوغان «غسيل ومكوة»_ حسب قوله.



ونوه موسى، بأن أردوغان هرب من ألمانيا بعد كمية الاتهامات التي وجهت اليه من كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين.