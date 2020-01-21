اليوم.. انطلاق قمة دافوس الاقتصادية





يعرض المؤتمر أهم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي و آثار الصراعات السياسية و العسكرية باعتبارها أحد مشكلات تنامي الاقتصاد؛ والنماذج الاقتصادية للحكومات بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية ؛ إذ تناقش جلسات المؤتمر 7 محاور استراتيجية أبرزها معدلات النمو في المنطقة للبلدان الناشئة والصاعدة وآثار الحروب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.





كما يعرض تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق التنمية للعام2020 حول العالم، بالإضافة لموضوعات كيفية إنقاذ الكوكب، المجتمع ومستقبل العمل، توظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، جعل الأنشطة التجارية أفضل، ضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية. ويعرض المؤتمر تساؤلا حول كيفية جعل الاقتصادات أكثر عدلًا والتطرق للمشكلة الأكثر جدلًا بين الاقتصاديين وهي "عدم المساواة في الثروة"، في حضور نحو 119 مليارديرًا من أنحاء العالم، بثروة إجمالية تبلغ نحو نصف تريليون دولار.

تستضيف سويسرا اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة المنتدي الاقتصادي العالمي المعروف بـ" منتدي دافوس الاقتصادي" في دورته الـ50 بحضور رؤساء الدول وممثلي الحكومات بخلاف الخبراء والسياسيين بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك علي مستوي العالم.