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رياضة

محمد عباس: عبده البقال طلبني للأهلي من داخل الزمالك

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:49 م
محمد عباس نجم الأهلي
محمد عباس نجم الأهلي السابق
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ريهام بكير
سرد محمد عباس أحد نجوم فتره الثمانينات بالنادى الأهلى، تفاصيل انضمامه للأحمر، وأول مباراة له مع الفريق الأول.

وقال عباس خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "ذهبت للزمالك لمدة 6 أشهر وأنا صغير السن "تحت 18 عاما"، وتدربت مع الفريق الأول بقرار من زكي عثمان.

وتابع: جلس معي عبده البقال داخل نادي الزمالك، وقال لي بالحرف الواحد "هات شنطتك وتعالى معايا دلوقتى، هنروح الأهلي".

وأردف: وبالفعل ذهبت معه وقال لي سوف ننهي كل الأمور خلال يومين وبالفعل وصل لي بعد 48 ساعة الاستغناء.

وأكمل: تدربت مع فتحي نصير وقدمت موسم مميز مع فريق الأهلي تحت 18 عاما.

وتابع: بعد ذلك كان هناك فريق باسم الموهوبين داخل النادي الأهلي.

وأضاف: كان هناك مباراة للأهلي باحتفالية الدوري ، وشاركت مع الفريق الاول مع بداية الشوط الثاني، وأحرزت هدفا، ومن هنا بدأت مسيرتي مع الفريق الأول.
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