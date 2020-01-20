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فن

بـ إطلالة ساحرة ... نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:34 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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سيد احمد
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".

وظهرت نسرين طافش بـ إطلالة ساحرة ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - مشاء الله - ربنا يحميكى.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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