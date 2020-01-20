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حوادث

تشريح جثة طفلة عذبها والدها حتى الموت بمدينة نصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:35 م
جثة
جثة
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اسلام مقلد
قررت نيابة أول مدينة نصر، اليوم الاثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء".

وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليها، حيث تبين وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة ضربها.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغًا من الأهالى بعزبة الهجانة، بمقتل طفلة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود آثار تعذيب بالمجنى عليها.

وألقى رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، القبض على الأب الذي اعترف بجريمته.

وقال الأب، إنه طلب من ابنته البحث له عن "شراب الحذاء"، فرفضت الأمر الذى جعله يفقد أعصابه، ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه في حق ابنته التى لم يتخطَّ عمرها 14 سنة.

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