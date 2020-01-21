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رياضة

بديل النقاز في الزمالك.. موقف صالح جمعة وآزارو من الأهلي.. وإنسانية شيكابالا مع طفل مصاب.. في «الكورة مع ملك» .. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:52 م
عدسة : نور المصري- ابانوب نبيل
بث موقع صدى البلد أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «الكورة مع ملك» الذي تقدمه ملك موسى على القناة الرسمية لـ موقع صدى البلد على اليوتيوب.

تناولت حلقة «الكورة مع ملك» آخر المستجدات على الساحة الرياضية والكواليس الخاصة بالنادي الأهلي والزمالك، والتعليق على أهم الأحداث الرياضية خلال أسبوع.

هل يجامل اتحاد الكرة الزمالك؟

أوضحت ملك موسى أن حالة من الاستياء سادت بعد قرار لجنة المسابقات بـ تأجيل مباراتي الزمالك ضد المصري – والأهلي ضد إنبي، فيما اعتبره البعض مجاملة لنادي الزمالك.

وكشفت مقدمة البرنامج عن استياء مجلس إدارة نادي الزمالك مما يقال عن مجاملة النادي بقرار التأجيل، مشيرا إلى أنه لا توجد لديه أي مشاكل بخصوص تأجيل مباراة الزمالك ضد المصري بالدوري المحلي، أو تقديم مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليوم 24 بدلا من يوم 25 يناير.

وأبرزت ملك موسى تصريحات أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حول استعداد الزمالك لخوض المباريات في وقتها، لكن تلاحم المباريات هو ما دفع لجنة المسابقات لاتخاذ هذا القرار.

جلسة كارتيرون وإصابة عبدالله جمعة 

كشفت ملك موسى عن جلسة جمعت المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون للوقوف على حالة المصابين في الفريق وعلى رأسهم الظهير الأيسر عبد الله جمعة.

وقالت إن كارتيرون كان حريصا على إعداد برنامج تأهيلي على مدار يومين لـ عبدالله جمعة بعد تعرضه لـ شد في العضلة الخلفية، على أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية الثلاثاء.

من هو بديل النقاز في الزمالك ؟

استقر الزمالك على إنهاء صفقاته الشتوية بعد قيد اللاعب كاسونجو، ليكون الصفقة البديلة بعد هروب حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق.

وبحسب ما أوضحت ملك موسى، أبلغت إدارة نادي الزمالك باستبدال حمدي النقاز في قائمة الفريق بـ اللاعب كاسونجو خلال مسابقة الدوري العام.

شيكابالا يلبي دعوة طفل مريض 

أبرزت مواقع السوشيال ميديا قصة طفل صغير سيخضع لجراحة دقيقة، حيث كتب والده منشورا قال فيه إن الطفل حسام سيخضع لجراحة ونفسه يشوف شيكابالا ويحضر مران نادي الزمالك.

وقالت ملك موسى بعد عرض القصة إن شيكابالا لبى بالفعل رغبة الوالد وابنه.

الإعارة أو البيع بشروط.. آخر تطورات أزمة آزارو مع الأهلي

تحدثت ملك موسى عن كواليس جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع المهاجم وليد آزارو الذي خرج من حسابات المدير الفني رينييه فايلر، خاصة بعد التعاقد مع السنغالي إليو بادجي.

وقالت إن سيد عبد الحفيظ رفض رحيل اللاعب في الوقت الحالي قبل وصول عرض مالي مناسب للنادي الأهلي، أو الإعارة لأي فريق في الوقت الحالي.

حقيقة مفاوضات الزمالك وصالح جمعة 

نفت ملك موسى كل ما أشيع عن أحاديث متبادلة بين صالح جمعة وشقيقه عبد الله جمعة، حيث أشاع البعض وجود تحذيرات من عبد الله الى شقيقه صالح من الانضمام للزمالك لأسباب عدة.

وقالت إن جلسة جمعت بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وصالح جمعة انتهت إلى توقيع عقوبات على اللاعب لتغيبه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وطالبه بالبحث عن عروض خارجية خاصة في الدوري السعودي.

80 ألف جنيه شهريا لـ أمير توفيق 

كشفت ملك موسى عن رفع راتب أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي من 30 إلى 80 ألف جنيه بعد مجهوداته خلال الفترة الأخيرة.

ونجح أمير توفيق من انهاء التعاقد مع اللاعب محمود كهربا منضما من نادي أفيش البرتغالي، بالإضافة إلى المهاجم السنغالي أليو بادجي، ويفكر أمير توفيق خلال الوقت الحالي في صفقات الأهلي الصيفية، وأبرزها ضم أحمد حجازي نجم ويست بروميش الإنجليزي.

60 طلقة نارية تهدد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يناقش الكاف الأبعاد الأمنية لإقامة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني على ملعب الأخير، بعد تعرض الاستاد لإطلاق ما يقرب من 60 طلقة نارية عليه من جانب بعض المواطنين، وهو ما يهدد إقامة المباراة.

وكشفت ملك موسى أن الاتحاد الأفريقي يدرس الوضع الأمني حاليا حفاظا على اللاعبين، بينما ينتظر التقرير النهائي من نادي الهلال حول الاستعدادات الأمنية لإقامة اللقاء.
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