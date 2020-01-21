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محافظات

لكل اسم حكاية.. ديرب نجم.. الاسم نسبة إلى نجم الدين الأيوبي وكانت تتبع الدقهلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:01 ص
مدينة ديرب نجم
مدينة ديرب نجم
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محمد الطحاوي

تتمتع محافظة الشرقية بوجود العديد من المراكز والقرى التي تحمل صبغة تاريخية،وأهمية قصوى، فمنها من اشتق اسمه نسبة إلي أسماء شخصيات تاريخية أو فرعونية.

فيما حرص موقع "صدى البلد" على عرض أبرز تلك الأسماء، ومن تلك الأسماء مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

مركز ديرب نجم،إحدي مراكز محافظة الشرقية ،يقع بالقرب من محافظة الدقهلية ومدينة الزقازيق، ومركز الإبراهيمية ،ومركز ههيا وتبلغ مساحة المركز 231.9 كم2 ويعتبر ثامن مركز من حيث المساحة بمحافظة الشرقية بنسبة 5.53 % من مساحة المحافظة.

سميت ديرب نجم بهذا الإسم نسبة إلى "نجم الدين الأيوبي" الذي عسكر بجنوده في هذه المنطقة خلال الحرب الصليبية وقدم أهل المنطقة العون والمدد للقائد وجنوده وكان يسمى هذا المكان في هذا الوقت "ديار بني نجم" ثم حرفت إلى "ديرب نجم".

ذكرها علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية، حيث ذكر أنها من قرى مديرية الدقهلية بقسم السنبلاوين وهى من القرى القديمة ،وكانت قرية تابعة إداريًا لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حتى سنة 1955م حيث تم ضمها إلى محافظة الشرقية وأصبح مركز ديرب نجم.

يوجد بالمركز 7 وحدات محلية قروية و44 قرية رئيسية و 169 عزبة وكفر وتابع ومن أشهر قراها جميزة بنى عمرو ،والعصايد ،والصانية ، وصافور، وقرموط صهبرة.

ويشتغل أهلها بمهنة الزراعة بالإضافة الي انتشار مزارع الدواجن والتسمين ،والورش الحرفية ، والصناعات المعدنية  البسيطة.

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