ماذا قالت شريهان لابنتها بعد حصولها على درجة الماجستير؟





وقالت شريهان " فقدنا ماجدة مصر والعالم العربى , رائدة مصرية عظيمة من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر فى قلوبنا و قلوب الوطن العربى "





وأضافت شريهان "عزائى لحبيبتى ابنتها الغالية غادة نافع و اسرتها الكريمة و جمهورها , لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى".



