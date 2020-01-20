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فن

ماذا قالت شريهان لابنتها بعد حصولها على درجة الماجستير؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:44 م
شريهان
شريهان
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شريهان صورة لها مع ابنتها "لؤلؤة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجهت لها فيها التهنئة بعد حصولها على درجة الماجستير في الطاقة. 

وقالت شريهان: "حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير في العلوم في الطاقة والتجارة والمالية. أنا فخور بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال لا مثيل له وعقول. تهانينا". 

وكانت نعت النجمة شريهان، الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت شريهان " فقدنا ماجدة مصر والعالم العربى , رائدة مصرية عظيمة من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر فى قلوبنا و قلوب الوطن العربى "

وأضافت شريهان "عزائى لحبيبتى ابنتها الغالية غادة نافع و اسرتها الكريمة و جمهورها , لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى".

و يذكر أن رحلت الفنانة ماجدة الصباحى عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 88 عاما.
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