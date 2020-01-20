ماذا قالت شريهان لابنتها بعد حصولها على درجة الماجستير؟

نشرت الفنانة شريهان صورة لها مع ابنتها "لؤلؤة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وجهت لها فيها التهنئة بعد حصولها على درجة الماجستير في الطاقة.
وقالت شريهان: "حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير في العلوم في الطاقة والتجارة والمالية. أنا فخور بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال لا مثيل له وعقول. تهانينا".
وكانت نعت النجمة شريهان، الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
Today my pearl got her Masters of Science in Energy, Trade and Finance. I am proud that she has grown to be a woman of unmatched beauty and brains. Congratulations #sherihan— Sherihan (@Sherihan) January 20, 2020
الحمد الحمد الحمد والشكر لله
قلبي راضي عنك. #شريهان 🤍 pic.twitter.com/KGG8BfN7Y8