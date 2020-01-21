نيفين جامع: القطاع الصناعي يتحكم في نسب النمو.. فيديو

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة، إن الشكل الأساسي لقمة الاستثمار الأفريقية البريطانية هوالاستثمارات بشكل عام.

وأضافت نيفين جامع خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي" مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن أكثر القطاعات نجاحا هي الاستثمار في القطاع الصناعي لأن القطاع الصناعي هو الذي يكون فيه التنمية بشكل مستدام.

وتابعت وزيرة الصناعة، أن القطاع الصناعي هو الذي يتحكم في نسب النمو الاقتصادية وأيضا يتحكم فى نسب الواردات والصادرات.





وأوضحت نيفين جامع، أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال والشركات من دول كثيرة جدا منها الأفريقية والأوروبية حضروا هذه القمة.





وأشارت إلى أن، أهم الرسائل التي تريد تقديمها إلى المستثمرين هي مدى الاستقرار السياسي ومدى اهتمام الرئيس السيسي بتنمية قطاع الصناعة فى مصر ومدى الحوافز وتسخير كل الإمكانيات الموجودة سواء من خلال وزارة الصناعة أو الهيئات المختلفة الأخرى.



