أزالوا الشمع وأعادوا فتحها.. الصحة تغلق مستشفى «العائلة» بمدينة نصر للمرة الثانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى "العائلة" بالمنطقة السادسة بمدينة نصر محافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

جاء هذا القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.

إعادة تشغيله بدون ترخيص

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، قام بالتفتيش على المستشفى، وتبين إعادة تشغيله بدون ترخيص، وفض الأختام دون الحصول على إذن فتح رسمي من الجهات المختصة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بغلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية قام الحي برفع عداد الكهرباء الخاص بالمستشفى حرصاً على عدم تشغيل المستشفى إلا بعد استيفائه اشتراطات التراخيص اللازمة.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، مؤكداً التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.