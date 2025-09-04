قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: حريصون على التعاون مع السودان خاصة بمجال المياه
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أزالوا الشمع وأعادوا فتحها.. الصحة تغلق مستشفى «العائلة» بمدينة نصر للمرة الثانية

صورة من الإغلاق
صورة من الإغلاق
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى "العائلة" بالمنطقة السادسة بمدينة نصر محافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. 

جاء هذا القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.

إعادة تشغيله بدون ترخيص

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، قام بالتفتيش على المستشفى، وتبين إعادة تشغيله بدون ترخيص، وفض الأختام دون الحصول على إذن فتح رسمي من الجهات المختصة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بغلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية قام الحي برفع عداد الكهرباء الخاص بالمستشفى حرصاً على عدم تشغيل المستشفى إلا بعد استيفائه اشتراطات التراخيص اللازمة.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، مؤكداً التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.

الصحة مدينة نصر مستشفى العائلة ب وزارة الصحة لمنشآت الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

تنظيم الإعلام السعودي يشدد على الالتزام بالتصنيف العمري لألعاب الفيديو

أرشيفية

الخارجية الروسية: موسكو ستأخذ بعين الاعتبار التهديدات العسكرية الأوروبية على حدودها

صورة أرشيفية

دخول الفوج الخامس من قافلة "زاد العزة" إلى معبر كرم أبو سالم نحو غزة

بالصور

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

فيديو

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد